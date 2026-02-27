Военни влязоха в частен дом край Минерални бани и унищожиха взривни вещества

снимка: Булфото

Специализиран екип от 31-ви механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада унищожи днес в района на учебен център „Добрич“ взривни вещества. Те са открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в село Спахиево, община Минерални бани. Ръководител на екипа, който изпълни задачата при стриктно спазване на мерките за безопасност, е капитан Тодор Петев, допълва Нова тв.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

