Военни взривиха мина край Казанлък

Снимка Фейсбук, Сухопътни войски

Специализиран екип на Сухопътните войски обезвреди безопасно 82-милиметрова мина, открита в близост до град Казанлък, съобщават от Информационния център на Министерството на отбраната (МО). Рутинната операция е реализирана успешно днес, 19 май.

Находката е представлявала силно корозирала осколочно-фугасна мина, която е била без взривател. Тя е излязла наяве по време на изкопни дейности северно от града. Сигналът незабавно е задействал специализираното формирование за унищожаване на невзривени бойни припаси от състава на 2-ра механизирана бригада - Стара Загора.

Боеприпасът е разузнат, обезопасен и транспортиран при строги мерки за сигурност до учебен център "Люляк". Под ръководството на лейтенант Стоян Стоянов мината е унищожена чрез контролиран взрив на полигона.

Действията на военнослужещите са реализирани по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и със заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, пише dunavmost.com.

