Военният "Спартан" излита за Рим, за да спаси трето българско дете

снимка: МО

Спасителна мисия номер три - в четвъртък „Спартан“ излита отново от България в името на живота, и то на едно дете. Военният ни самолет в рамките на три последователни дни дава шанс за лечение на три български деца с тежки диагнози.

В четвъртък крайната точка е сърцето на Италия. Към Рим, заедно с командири от Военновъздушните сили и медицински екип от няколко наши болници, се отправя дете с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Сега надеждата на семейството му е за успешна трансплантация, предаде Нова телевизия.

През изминалите два дни още две деца - на 12 и 16 години - заминаха за Германия, отново с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация.

Редактор "Екип на Петел",

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