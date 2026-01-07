Военният "Спартан" летя от София до Варна и обратно заради донорска ситуация

Снимка: Булфото, архив

Дежурен екипаж на самолет C-27J "Spartan" от 16-а авиационна база – Враждебна от състава на Военновъздушните сили (ВВС) осигури днес, 7 януари, въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от Военномедицинска академия и УМБАЛ "Александровска" при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ - Силистра. Това съобщават от Министерството на отбраната.

Самолетът излетя в 06.34 ч. за летище Варна и в 16.56 ч. се завърна обратно в София.

Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно. Командир на екипажа беше майор Дарина Христозова, помощник-командир майор Николай Георгиев и борден инженер капитан Огнян Лидански.

В МБАЛ – Силистра беше реализирана първата за годината донорска ситуация. Донорът е 69-годишен мъж, приет в лечебното заведение вследствие на тежък вътремозъчен кръвоизлив, съобщават от болничното заведение.

Експлантацията на органите бе извършена от специализиран екип на ВМА – София, със съдействието на д-р Радослав Неделчев- координатора по донорство и д-р Данчо Данаилов – заместник-координатор по органодонорство и председател на комисията по установяване на мозъчна смърт към МБАЛ – Силистра.

