Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица
Снимка Булфото
Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Стоянов и министърът на спорта Енчо Керязов разговаряха в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“ и на до 250 военнослужещи, информира бТВ.
Той отбеляза, че срещата е трябвало да бъде проведена по-рано. "Надявам се след предоставената информация кметовете да са по-спокойни", добави Стоянов.
Министърът отбеляза, че е дошъл не за да убеждава или разубеждава кметовете на общинните, а да предостави информацията, която е необходима, и да се преодолеят страховете, които, по думите му, са в голяма доза излишни.
Междувременно Гражданска инициатива „Будители“ стартира онлайн петиция против разполагането на самолети на САЩ в авиобаза „Безмер“, като само за няколко часа подписката събра над 600 подписа. От „Будители“ се обявиха категорично против разполаганите на каквито и да било чужди самолети на територията на България, защото според тях това е пряка заплаха за националната сигурност на страната.
От Гражданска инициатива „Будители“ подкрепят мирния и справедлив протест от 18 часа денс на жителите на Безмер срещу разполаганите на самолети на САЩ в авиобазата и призовават всички будни граждани да излязат на масови протести в цялата страна и да защитят мира, здравето и сигурността на тях, техните деца и родината.
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