Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица

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Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица. Това заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Стоянов и министърът на спорта Енчо Керязов разговаряха в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети-цистерни „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“ и на до 250 военнослужещи, информира бТВ.

Той отбеляза, че срещата е трябвало да бъде проведена по-рано. "Надявам се след предоставената информация кметовете да са по-спокойни", добави Стоянов.

Министърът отбеляза, че е дошъл не за да убеждава или разубеждава кметовете на общинните, а да предостави информацията, която е необходима, и да се преодолеят страховете, които, по думите му, са в голяма доза излишни.

Междувременно Гражданска инициатива „Будители“ стартира онлайн петиция против разполагането на самолети на САЩ в авиобаза „Безмер“, като само за няколко часа подписката събра над 600 подписа. От „Будители“ се обявиха категорично против разполаганите на каквито и да било чужди самолети на територията на България, защото според тях това е пряка заплаха за националната сигурност на страната.

От Гражданска инициатива „Будители“ подкрепят мирния и справедлив протест от 18 часа денс на жителите на Безмер срещу разполаганите на самолети на САЩ в авиобазата и призовават всички будни граждани да излязат на масови протести в цялата страна и да защитят мира, здравето и сигурността на тях, техните деца и родината.

Редактор "Екип на Петел",

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