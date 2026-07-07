Военният министър: България ще похарчи близо 2.7 милиарда за отбрана
Снимка Булфото
Разходите за отбрана на България в проектобюджета за 2026 г. са 2 692 810 500 евро, което е 2,15% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на заседание на ресорната парламентарна комисия. Той представи параметрите на бюджета за отбрана пред народните представители.
Първа точка в дневния ред на комисията е проектобюджета за 2026 г.
Димитър Стоянов обясни, че предложените разходи за отбрана отговарят на Националния план за повишаване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.
Планът е в изпълнение на поетия на Срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., от които не по-малко от 3,5% от БВП са за основни разходи за отбрана и до 1,5% от БВП - за свързани с отбраната и сигурността инвестиции, предаде БТА.
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