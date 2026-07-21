Военният министър: Към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност

Снимка Булфото

Към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност, нямаме нужда от разполагането на каквато и да е допълнителна ескадрила, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в отговор на въпрос дали имаме нужда от системи "Пейтриът".

Стоянов е на посещение в авиационната база "Граф Игнатиево" заедно с президента Илияна Йотова, пише БТА.

Министърът съобщи, че близо 600 млн. лева са вложени в авиационната база „Граф Игнатиево“, където беше извършена мащабна реконструкция. Предстои да бъдат започнати още пет обекта.

По неговите думи някои проекти се бавят и той ще проведе срещи с фирмите изпълнители, за да ги помоли най-настойчиво да приключат в срок.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!