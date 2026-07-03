Военният министър: САЩ ще платят горивото за американските военни самолети

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"Петел" следи какво се случва с американските самолети на столичното летище.

САЩ заплаща разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол.

Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от "Възраждане" относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети-цистерни, излитащи от Летище "Васил Левски" в София за периода февруари-юни 2026 г., предаде БТА.

„По време на учения САЩ винаги си заплащат горивото за полетите“, каза министърът по повод изказване на депутата от "Възраждане", че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на САЩ.

Премиерът Румен Радев съобщи в сряда, че военните самолети са напуснали летището в София.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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