Военният министър: Ще сваляме всичко

17.09.2025 / 12:17 2

Кадър ФБ

Журналистът и издател Недялко Недялков публикува в социалната мрежа видео, показващо как посреща министъра на отбраната Атанас Запрянов на входа на парламента, предаде Евроком.

Недялков припомни изказване от вчера на министъра, който се закани, че България ще сваля с изтребителите Миг-29 руски дронове, ако те достигнат страната ни.

“Ще сваляте ли руски дронове с МиГ-29? Къде са F-16?,” попита Недялков министъра.

Преминавайки покрай него към входа на парламента, Запрянов отговори:

“Ще сваляме, всичко ще сваляме”

 

Серж (преди 7 минути)
Рейтинг: 224719 | Одобрение: 44909
Ще сваляме всичко!...С прашки...:devil:
... (преди 11 минути)
Рейтинг: 30132 | Одобрение: 8172
Съмнявам се дори к-ви на околовръстното дали могат да свалят

