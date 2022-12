Военният министър Димитър Стоянов е на посещение в Украйна

Снимка Туитър, Олексий Резников

Наш министър пристигна в държава, в която се води война.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е на посещение в Украйна.

Това става ясно от профила в Туитър на украинския му колега Олексий Резников.



"За мен е чест да да приветствам министъра на отбраната на Република България в Украйна. Благодарим за решението на България да предостави помощ за сигурността на страната ни. Очакваме с нетърпение по-нататъшното развитие на сътрудничество в областта на отбраната между нашите две държави", гласи още туита на Резников, пише dariknews.bg.

Honored to welcome Minister of Defence of the Republic of Bulgaria 🇧🇬 Dimitar Stoyanov @BulgariaMod in Ukraine.

Grateful for Bulgaria’s decision to provide security assistance to 🇺🇦

Looking forward to further developing 🇺🇦🇧🇬 defence cooperation pic.twitter.com/BRnQENutKi