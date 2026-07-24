Военният министър се среща с кметове от Ямболско заради военните самолети

Снимка Булфото

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на осем американски самолета-цистерни на авиобаза "Безмер".

Срещата е организирана от областния управител, като на нея ще присъстват и заместник-командирът на Военно-въздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов, пише novini.bg.

След като парламентът одобри разполагането на самолетите, градоначалниците от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона.

Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските цистерни, заплашиха и с блокиране на пътя до авиобазата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!