Военноморският духов оркестър излиза на открита сцена с безплатни концерти във Варна

Кадри Нова телевизия

Музикантите от Представителния духов оркестър на Военноморските сили, познати от най-тържествените военни церемонии и национални празници, това лято отново ще бъдат по-близо до публиката. Те канят варненци и гостите на града на поредица от безплатни концерти под открито небе, които ще представят различното лице на военната музика.

Повече от 140 години Представителният духов оркестър на Военноморските сили е неизменна част от официалните държавни и военни ритуали, посрещането на високопоставени гости и националните чествания.

„Не случайно всички важни събития в нашата история са се случвали под звуците на музика. Независимо дали са били тържествени или трагични, духовите оркестри винаги са били част от тях“, казва диригентът на оркестъра капитан III ранг Георги Зайранов. По думите му за музикантите е чест, но и голяма отговорност да бъдат част от тази традиция, тъй като очакванията към Военноморския оркестър винаги са високи.

Военната музика за членовете на състава е не просто професия, а призвание. Помощник-диригентът старши лейтенант Даниел Лазаров определя работата им като изпълнена с патриотизъм, чувство за чест и дълг.

Сред музикантите има хора с различен професионален път, но обединени от любовта към музиката. За някои от тях мястото в оркестъра е сбъдната мечта още от ученическите години.

Зад всяко изпълнение стоят часове подготовка и репетиции. Музикантите разказват, че ежедневието им включва постоянни упражнения, поддръжка на инструментите и усъвършенстване на репертоара. Според тях почивни дни на практика няма, когато искаш да поддържаш високо професионално ниво.

През лятото обаче оркестърът излиза извън рамките на официалния протокол. Безплатните концерти пред входа на Морската градина във Варна дават възможност на публиката да чуе по-разнообразна програма и да види друга страна на военните музиканти. „Там имаме възможност да покажем съвсем друга страна на военната музика“, сподели старши лейтенант Даниел Лазаров.

Музикантите признават, че срещата с публиката им носи допълнителна енергия и вдъхновение. „Когато хората се радват, това ни зарежда и ни мотивира да свирим още по-добре“, казват членовете на оркестъра.

Предстоят още два концерта – на 7 август, като част от програмата за Празника на Военноморските сили във Варна, и на 13 август, когато ще бъде последната изява от тазгодишното лятно турне.

С усмивка диригентът капитан III ранг Георги Зайранов определи състава като „най-добрия военноморски оркестър в България“, като уточни, че причината е проста – друг такъв оркестър в страната няма.

Редактор "Екип на Петел",

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