Военноморският музей отбелязва 103 години от първата си експозиция

Снимка Военноморския музей - Варна

Преди 103 години на днешния ден е осветена първата публична експозиция на Морския музей (днес Военноморски) във Варна. За това припомнят от културната институция.



Първата публична експозиция е открита с тържествена церемония на 20 май 1923 г. в Девическата гимназия. Освещаването е извършено от Варненския и Великопреславски митрополит Симеон. Царят е представляван от флотския си адютант капитан-лейтенант Коста Скутунов. На откриването присъстват делегации от Софийския университет, Географското дружество, Икономическото дружество, Природоизпитателното дружество, Инженерно-архитектурното дружество, Ловджийското дружество, Туристическото дружество и други, пише moreto.net.



Основните раздели на музея включват общоисторически, корабоплаване, морско дело, водолазно дело, морска авиация, риболов и морелечение. Музеят се издържа от създадения от Българския народен морски сговор фонд „Музей“, от дарения и с подкрепата на военноморските сили.



През 1955 г. музеят преминава под ръководството на Министерството на народната отбрана. Под името Военноморски музей той става филиал на Централния музей на народната армия (днес Национален военноисторически музей).



В сутерена на Девическата гимназия музеят се помещава до 1956 г. През същата година, на 11 август, е открита експозицията в настоящата сграда на бул. „Приморски“ № 2, а през 1957 г. е завършен монтажът и е открит корабът-музей „Дръзки“.



Днес във Военноморския музей се съхраняват над 100 000 артефакта, включително колекции от морско оръжие – мини, брегова и корабна артилерия, униформи и отличия, корабни модели и голям брой фотографии. Той е единственият музей в България, който съхранява, изучава и представя българската морска история.



