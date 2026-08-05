Военноморският музей във Варна отбелязва Деня на Военноморските сили с вход свободен и филмови прожекции

снимка: ВММ

По повод Деня на Военноморските сили, на 9 август (неделя) Военноморският музей ще бъде отворен за посетители с вход свободен. Музеят ще работи от 10:00 до 18:00 часа, като последното влизане е в 17:30 часа.

През празничния ден посетителите ще могат да разгледат постоянната експозиция на Военноморския музей, която проследява историята на Българския военен флот от създаването му до наши дни, както и временната изложба „Горещата 1916. Войната за Добруджа“, представяща боевете отпреди 110 години за отвоюването на българските територии в Северна и Южна Добруджа и ролята на Флота в подкрепа на сухопътните действия.

Специално за празника гостите на Музея ще могат да се включат и във филмови срещи с героите на Флота. Прожекциите ще започнат в 10:30 и 14:30 часа в зала „Морски сговор“ на Военноморския музей. Във всеки от двата прожекционни блока ще бъдат представени трите документални филма, посветени на Българския военен флот: „Дунавската флотилия, 1885“, „Дръзки“ и „Флотът 1915 – 1918“ (всеки е с продължителност около 40

минути, а между прожекциите е предвидена около 10-минутна пауза).

Филмите са реализирани от екипа на Военния телевизионен канал със съдействието на Националния военноисторически музей и неговия филиал Военноморския музей, като за заснемането им са използвани автентични документи и снимки, както и възстановки, чрез които е пресъздадено участието на Флота във войните за национално обединение.

С тази програма Военноморският музей предлага на своите посетители възможността да се докоснат до богатото морско наследство и историята на Българския военен флот.

Редактор "Екип на Петел",

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