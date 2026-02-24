Военноморският музей във Варна получи уникални снимки на фара на нос Галата от столетница

Снимка: Военноморски музей - Варна

На своя вековен юбилей Дочинка Якимова отбеляза празника си с дарителски жест към Военноморския музей. Това съобщиха от културната институция във Варна.

"Скъп гост и отдаден приятел на институцията, тя от години е неразривно свързана с историята на фара на нос Галата. Предоставените от нея снимки не просто съхраняват спомени – те изграждат пълнокръвен разказ за хората, посветили живота си на това светлината на фара никога да не угасва и да бъде сигурен ориентир в морската шир", съобщават още от музея.

Дочинка Якимова е дъщеря на Георги Георгиев, най-дългогодишния пазител на емблематичния за Българското Черноморие фар на нос Галата. Дарението, включващо уникални снимки, е естествено продължение на нейната дългогодишна съпричастност към каузата на Военноморския музей. През 2011 г. тя предостави архив, който се превърна в един от източниците за изследване на фаровата история.

В емоционален разговор оживяха още мили спомени от детството и годините, прекарани край фара, разказват от институцията. В знак на признателност директорът на Военноморския музей - д-р Мариана Кръстева, ѝ връчи дарителско свидетелство и екземпляр от книгата „Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по българското крайбрежие (1878 – 2018)“, която има особена сантиментална стойност за Дочинка Якимова, тъй като изображения от първото ѝ дарение намират място на страниците ѝ.

"Век след рождението си, Дочинка Якимова обвързва личния си празник с каузата да съхрани паметта. Споделянето на семейните спомени с обществото в такъв личен момент е доказателство, че светлината на фара, пазена от родителите ѝ, продължава да свети. Със своя ярък пример столетницата, която отново прекрачи прага на Музея, за да предаде исторически свидетелства, отправя и вдъхновяващо напомняне за значението на личния принос в опазването на националното ни наследство. Благодарим ѝ, че предаде част от своята семейна история за бъдещите поколения!", казват още от музея.

