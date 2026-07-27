Военноморското училище обяви допълнителен прием за военни лекари

Булфото

На 31 юли 2026 г. изтича срокът за подаване на документи във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” за допълнителен прием на желаещите да се обучават по специалността „Военен лекар”, съобщиха от ВМА.

Кандидатите за медицински офицери ще трябва да преминат през следните изпити:

1-2 август: Проверка на психофизиологичните качества

3-5 август: Медицински прегледи

6 август: Изпит за физическа годност

6 август: Изпит-тест по английски език

Пълна държавна издръжка по време на следването си и гарантирана дългосрочна професионална реализация в редиците на Българската армия са само част от предимствата на програмата.

Освен че бъдещите медици под пагон не заплащат такси за обучение в двата университета, те ползват безплатно настаняване в общежития, безплатно хранене, медицинско обслужване, униформено облекло и безплатна медицинска помощ.

По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия между 460 и 650 евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!