Военнослужещи за пореден ден помагат в гасенето на големите пожари в страната

снимка: МО

Военнослужещи от Сухопътните войски и от Военновъздушните сили днес отново помагат в борбата с големите пожари на територията на страната, съобщиха от Министерство на отбраната.

Екипаж от ВВС с хеликоптер Кугар излетя в 10:11 ч. днес, за да се включи в гасенето на огъня в района на Благоевградското село Илинденци.

От рано тази сутрин 20 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на капитан Димитър Димитров участват в дейностите по овладяването на възобновилия се голям горски пожар в Пирин, който избухна на 25 юли тази година. Новите огнища са в близост до национален парк „Пирин". Теренът е пресечен и трудно достъпен и не позволява гасене със специализирана техника, а повишаващите се температури допълнително усложняват ситуацията.

23 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване в Сливен, под ръководството на майор Николай Ончев, гасят горски пожар в трудно достъпен район в местността „Страшко поле” в района на село Мокрен, област Сливен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!