Военновъздушните сили са готови за гасене на пожари през лятото
Булфото
Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари това лято, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който се срещна с екипа на 24-та авиобаза Крумово край Пловдив. Четири хеликоптера "Кугър", два хеликоптера Ми-17, за първи път един самолет "Спартан", са на разположение за такива мисии.
В готовност за пожароопасния сезон са и 22 формирования наземен екипаж, допълни министър Стоянов, цитиран от БНР.
"Удовлетворен съм от това, което беше коментирано от командира на авиобазата. Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушните сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера "Кугър", два хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет "Спартан". Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата "Гардиън". Тя трябва да се докаже своята целесъобразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и със "Спартан" да гасим пожари. Положението е по-различно спрямо предната година - повече авиационна техника, достатъчно екипажи, които да я управляват, така че се надяваме, че ще изпълним нашата мисия така, както се полага".
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