Волен Сидеров: Костадинов, не заминавай за Москва, не си за там

Кадър Фб

Волен Сидеров реши да даде съвет на Костадин Костадинов, който замина за Москва във връзка с казуса с Лукойл.

"Възраждане ще се среща с Медведев. Що с Медведев, а не с Путин. Не е ясно. Явно нямат достъп до него. Аз познавам Медведев. Срещал съм се с него. Разтоварял съм.

Искам да дам безплатен съвет на Костадинов. Макар, че на много хора ми казаха, че на Костадин винаги трябва да му пускаш фактура.

Аз познавам Медведев. Срещал съм се. Той е невероятен човек, нестандартен политик с много дълбоко чувство за хумор.

За да направиш диалог с него трябва да излезеш от позата на мраморен паметник, в която винаги седиш.

Да бъдеш жив, непринуден, артистичен дори, сърдечен.

Можеш ли го?

Ако не го можеш. Не заминавай изобщо за Москва.

