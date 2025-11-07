Волен Сидеров: Край, взех туби да ги напълня с дизел, защото Лукойл приключва на 21 ноември

Кадър Фб

Взех туби да ги напълня с дизел, защото Лукойл приключва на 21 ноември. Край., заяви Волен Сидеров.

Няма гориво. Така реши САЩ. Оказва се, че в САЩ Тръмп с оранжевия перчем решава дали една компания извън САЩ може да купи друга компания извън САЩ.

Сега се появила една компания Гънвор, но САЩ не давали. Чета заглавие в българските продажни медии.

Какви са САЩ да дават или не дават. И тук Борисовци, Делянвци обясняват така трябва, това е правилно. Ако отиват до тоалетната трябва да питаш САЩ ли? Ако обичате мешана скара, каквато обича Бойко трябва да питате САЩ ли? Вие сте свикнали да ходите при началника да питате какво да правите. Сега като няма началник в посолството в САЩ отидете при Митрофанова, за да посрещнете, както трябва утрешния ден.

