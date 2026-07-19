Волен Сидеров за Костадинов: Никой политик не е обиждал така народа си

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Волен Сидеров написа силно ироничен и директен пост за Костадин Костадинов, озаглаве "СТРАДАНИЯТА НА МЛАДИЯ КОСТАДИН"

"Никой политик не е обиждал така народа си, наричайки 1,5 милиона българи „посредствени”, посочва той и продължава:

"Романът на Гьоте „Страданията на младия Вертер” в края на 18- ти век прави бум и Наполеон го чете 8 пъти. В него става дума за несподелената любов на един германски младеж, влюбен в Лоте, която ухажва години. Тя обаче избира друг и се жени за него. Отчаян, Вертер се самоубива (впрочем - с пистолет, купен от жениха - съперник)"

"Има аналогия с младия (за мен) Костадин, ако заместим платоничната любов на Вертер - Лоте - с Електората Български. Младият Костадин страда по него, обяснява му се в любов, кълне се във вярност, но накрая Той – Електоратът избира друг - Радев. Разбира се, не дай Боже, да се повтори буквално сюжетът от романа. Отчаяният и отхвърлен Костадин да купи от генерала- съперник наскоро подарения му от Ердоган огромен револвер и да завърши като Вертер. Искам да попреча дори на мисълта за това, затова пиша с цел просветление, а не униние. Още повече, че това е огромен грях от християнска гледна точка. Всъщност, не знам дали Костадин е християнин. Би трябвало под снимката на всеки депутат да пише от какво точно вероизповедание е, от какъв точно етнос е и дали членува в масонски или други тайни общества, където полага клетва, различна от тази в Парламента. Както и има ли връзки и участие във фондации или структури, финансирани от чужда държава. Защото законът за партиите им забранява да се финансират от чужбина. Някой ден може и да доживеем до тази прозрачност.

Днес обаче имаме масирана атака срещу кабинета „Радев” и най-вече лично срещу него от партията на младия Костадин. В един и същи ден той сутринта е при Любенов, Волгин – следобед при Мая. Държавната телевизия явно се е ангажирала да сипе кал върху Радев мощно чрез калопръскачката на повикване на Б.Б. и Д.П. Защото именно те двамата поставиха и поддържат кадрите и в БНТ, и в БТВ и в Нова.

Минали са 3 месеца от Радевото правителство. Свидетел съм на цялата следдесетоноемврийска политическа история, но не помня на третия месец някой премиер да е бил нападан така арогантно и неоснователно.

Радев беше наречен от младия Костадин страхливец, безотговорен, грозен лъжец, какъвто не е имало никога, политик, който деградира през последните дни и седмици и се срива не с дни, а с часове. Правителството му – „клика от неинтелигентни хора, които са лъгали по всяко време, винаги...”

Запитах се кой ли може да има изгода от такива брутални, каруцарски нападки срещу един политик, спечелил невиждано от 1997 г. мнозинство. След допитване до домашния ми котарак Кънчо, изясних класацията: 1 - Боко, 2 - Шиши, 3 - Асен, 4 - Радан, 5 – Бившият спонсор на Костадин от Историческия парк, 6 – Корнелия - Костовият кадър, утрепал БСП, 7- Наско, дето му викат Фритюрника, 8- Слави, Тошко и останалите от циганската сватба.

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