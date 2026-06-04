Волейболен празник за Деня на детето събра таланти във Варна

Снимка Община Варна

По повод 1 юни – Международния ден на детето, в зала „Христо Борисов“ в морската столица, се проведе волейболен празник за най-малките състезатели. Домакин на проявата беше ВК "Черно море", със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

В надпреварата сили премериха отборите на „Аксаково“, „Черно море“, „Торо Волей“ и „Добруджа“ при децата, родени през 2014 и 2015 година. Турнирът предложи много емоции, оспорвани разигравания и най-вече много усмивки. Младите таланти показаха желание за игра, спортен дух и любов към волейбола, а доброто настроение не напусна залата през целия ден.

След изиграните срещи първото място завоюва тимът на „Аксаково“, следван от съставите на „Черно море“, „Торо Волей“, а четвъртото място остана за „Добруджа“, като всички деца получиха тениски, а призьорите купи и медали.

В този ден обаче класирането беше на заден план. Най-важното бяха радостта от играта, новите приятелства и усмивките по лицата на децата, които превърнаха събитието в истински спортен празник. Именно това беше и основната цел на организаторите – да подарят на малките волейболисти незабравими емоции по случай техния празник.

Волейболният празник за пореден път показа, че бъдещето на този спорт е в сигурни ръце и че любовта към играта започва именно от детската усмивка.

Редактор "Екип на Петел",

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