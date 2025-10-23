Волейболен турнир за момчета "Млади надежди" във Варна

Булфото

На 25 октомври /събота/, в зала „Владислав“ на спортен комплекс „Черно море“ във Варна ще се проведе турнир по волейбол за момчета до 16 г. „Млади надежди“ - организиран от ВК „Черно море“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Надпреварата стартира в 10:00 часа, с участието на ВК „Добруджа 07“ (Добрич), ВК „Родина“ (Суворово) и домакините от ВК „Черно море“ (Варна), като по регламент те ще се изправят всеки срещу всеки, като се играе 3 от 5 гейма.

Награждаването е планирано за 15:00 часа, като организаторите на проявата са осигурили купи за призьорите и тениски за всички участници в турнира.

