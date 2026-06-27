Волейболистите гонят първа победа над Канада от 2022 г.

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Волейболистите на Джанлоренцо Бленджини илизат срещу Канада днес от 17,30 часа в третия си мач от турнира в Лига на нациите в Любляна.

До момента „лъвовете“ триумфираха над световния шампион Италия (3:2) и загубиха от домакините Словения (2:3). Същевременно, Канада загуби и двете си срещи в „Арена Стожице“ – срещу Турция (2:3) и срещу Словения (1:3)

В съботния следобед България се изправя с огромна мотивация за победа срещу националите на Канада: двата отбора се срещнаха преди една година, отново във волейболната Лига на нациите (VNL), а родните волейболисти бяха надиграни категорично (0:3).

В Словения нашият отбор показа, че навлиза в отлична форма, а победата над Италия е докзателство за този радостен факт!

В сряда България записа първа победа над „адзурите“ от 2015 г., а днес „световните вицешампиони“ имат реален шанс да триумфират и над Канада – за първи път през последните 4 години, пише БГНЕС.

Редактор "Екип на Петел",

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