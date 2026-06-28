Волейболистите излизат срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

Стопкадър MAX One

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят днес 8-ия си мач в тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу силния тим на Украйна в последната си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара в зала "Арена Стожице" в Любляна (Словения).

Двубоят е днес следобед от 14,00 часа българско време и ще бъде даван пряко по MAX One.

"Лъвовете" имаха три петгеймови битки до момента на турнира. Първо българските момчета удариха световния шампион Италия, след това изпуснаха да запишат нов такъв успех и отстъпиха изключително драматично на домакините от Словения, а снощи измъкнаха нова драматична победа, но срещу Канада.

От друга страна Украйна се представя повече от отлично в Любляна, като постигна 3 победи - с по 3:1 над Бразилия и Канада и разгром срещу "Скуадра адзура" с 3:0 гейма, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!