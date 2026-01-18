Волейболистите на Нефтохимик спечелиха Купата на България

Снимки: Булфото

Отборът на Нефтохимик спечели Купата на България по волейбол за мъже след победа над Пирин (Разлог) с 3:1 гейма финала, игран в зала "СамЕлион" в Самоков. Това е шеста спечелена купа за тима от Бургас след трофеите през 2007, 2008, 2016, 2018 и 2021, посочва БНР.

Този успех пък оправда напълно смяната на треньора на Нефтохимик Франческо Кадеду с Иван Станев след загубата от Левски броени дни преди старта на турнира, което бе голям риск.

Пирин (Разлог) започна по-уверено във финала със самочувствието от победите над Левски и ЦСКА в последните два дни на турнира. След 13:11 тимът държеше инициативата.

Отборът на Благовест Катранджиев поведе с 23:20 и 24:22, като имаше два геймбола. Нефтохимик обаче оцеля, като дори поведе при 25:24, а след това и затвори първия гейм с 27:25 след грешка на Теодор Каменов от съперника.

Този развой наля вода в мелницата на бургазлии, които използваха това и във втората част.

Те отново изоставаха при 6:9, но направиха обрат за 12:11 и стигнаха до шест точки разлика при 24:18.

В крайна сметка тимът на Иван Станев направи 2:0 след 25:19, като последната точка дойде с атака на Стефан Чавдаров.

Дори и при този развой Пирин не се предаде. Тимът от Разлог изигра вдъхновено третия гейм, в който пое повече рискове и взе инициативата след 9:9.

Отборът на изпусна водачеството и намали изоставане си след 25:19. Каменов заби топката в пода за победната точка за Пирин в частта.

В четвъртата част обаче Нефтохимик бе по-стабилният тим, като стигна до 6 мачбола при 24:18. Пирин спаси първите два, но след това Златко Кьосев бе хванат на блокада от бургазлии, което сложи точка на спора.

Играчите на Нефтохимик бяха много постоянни, като Ади Османович завърши с 19 точки, Рикардо Жуниор с 18, а Калоян Балабанов с 16.

Най-резултатен в мача бе Теодор Каменов от Пирин с 24 точки, Златко Кьосев се отличи с 12.

