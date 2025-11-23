Волейболистка стана "Мис България" 2025

Кадър Нова Тв

Спортистка спечели най-важния моден конкурс.

Волейболистката в "Славия" Симона Бакърджиева стана "Мис България" 2025 г. Конкурсът за красота се проведе снощи във Военния клуб в София.

"Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач. Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива. Наистина, емоцията беше невероятна", сподели тя.

По думите ѝ на конкурса успяла да създаде много приятелства с останалите участнички.

"Всички момичета бяха наистина много положително настроени за конкурса, което всъщност показва феърплея. Нямаше никаква завист. Усещаше се само приятелско отношение между нас. Много се радвам, че е така", заяви пред NOVA Бакърджиева, цитирана и от novini.bg.

