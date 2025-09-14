Волейболистките на Александра Зафирова първи на турнир във Варна

Снимки Фейсбук

Състезателките на „Бултекс-2013“ спечелиха първия турнир по волейбол, който клубът организира със съдействието на Община Варна.

В надпреварата в Първа езикова гимназия участваха талантливи момичета от четири варненски клуба, родени през 2011 и 2012 година.

„Бултекс-2013“, воден от Александра Зафирова, Красимира Радева и Светослава Ганчева, спечели три победи и завърши на първо място. Втори остана ВК „Академик“, а трети се класира „ТОРО - ВОЛЕЙ“. Селекцията на ДКС завърши на четвърто място.

Домакините се справиха перфектно с организацията на проявата, като осигуриха също тениски за децата и съдиите, както и сандвичи и вода. Всички участващи отбори пък получиха купи и медали. Идеята на организаторите е турнирът да стане традиционен и да бъде посветен на първия учебен ден.

Носители на индивидуалните награди: най-добър разпределител: Андреа Иванова („Бултекс-2013“), най-добро либеро: Ивет Петрова („Бултекс-2013“), MVP: Нора Боева („Бултекс-2013“), най-добър нападател: Александра Иванова (ВК „Академик“), най-добър сервис: Елица Славчева („ТОРО - ВОЛЕЙ“).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!