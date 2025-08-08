Волейболистките ни с първи успех на световното до 21 години

Булфото

Националният отбор на България по волейбол за жени до 21 години спечели мача си с тима на Тунис с 3:0 (25:20, 25:12, 25:20) за час и седем минути игра на Световното първенство в Сурабая, Индонезия. Това стана ден след загубата на старта от четирикратния първенец на планетата Бразилия, предаде БНР.



България започна в състав: Маргарита Гунчева, Виктория Коева, Кая Николова, Виктория Димитрова, Ива Дудова, Елена Коларова и либеро Михаела Манолова. Като резерви в игра влязоха Дияна Борисова и Венеса Радева.



В първия гейм тимът на Драган Нешич набързо поведе с 4:0 и показа, че ще задава тона на игра в мача. Тунис обаче изравни с четири поредни точки, въпреки че България отново поддържаше разлика между 2 и 3 точки. Стигна се до ново равенство при 19:19. В този момент България направи четири поредни точки, което позволи на отбора да затвори частта при 25:20.



Вторият гейм започна равностойни и имаше паритет до 8:8. След това България отвори разлика и постоянно я увеличаваше, като остави съперника на 12 точки - 25:12.



Българките натрупаха самочувствие и в третия гейм поведоха с 18:13, но след като Тунис направи три поредни точки, Драган Нешич взе прекъсване, за да преустанови серията на съперника. При 24:20 България стигна до четири мачбола и реализира още първия след успешна блокада.



Най-резултатна за тима на България и в мача бе диагоналът Ива Дудова ъсс 17 точки - всичките от атака. Капитанката Виктория Коева завърши с 12 точки - 8 от атака, три аса от сервис е идна блокада, а Кая Николова помогна с 9 точки. Лидер за Тунис бе Синда Бен Хамида с 12 пункта.



С успеха България се изкачи на трето място в групата с 3 точки, като изостава от лидерите Бразилия и Япония, които имат пълен актив до момента.



Утре българският отбор ще изиграе третия си мач в Група "D" срещу тима на Чили.

