Волейболистките тръгнаха със загуба на Световното

Родни националки започнаха с поражение участието си в най-голямото първенство.

Волейболистките от национален отбор на България допуснаха фалстарт на Световното първенство, което се провежда в Тайланд.

Възпитаничките на Антонина Зетова загубиха от Канада с 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 18:25) в Накхон Ратчасима.

България е в Група Е на Мондиал 2025, където са още и отборите на Турция и Испания.

В следващия си двубой от Световния шампионат националките ще се изправят срещу туркините в понеделник (25 август) от 15:30 часа, а на 27 август предстои и срещата с Испания, отново от 15:30 часа българско време, пише Sportal.bg.

