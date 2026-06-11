Волейболните национали с първа победа във VNL

Волейболистите от националния отбор на България записаха първа победа в Лигата на нациите, пише Спортал.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се наложиха над Иран с 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) в мач от турнира VNL в Бразилия (Бразилия).

Световните вицешампиони от 2025 година вчера загубиха от Белгия с 1:3 в първия си двубой в зала “Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

Редактор "Екип на Петел",

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