Волейболните национали загубиха от Словения в петсетова драма

Снимка: БФВолейбол, фейсбук

Волейболистите от националния отбор на България изпуснаха страхотна възможност да запишат нова отлична победа в тазгодишната Лига на нациите, пише Sportal.bg .

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини поведоха с 2:1, но в крайна сметка допуснаха обрат и отстъпиха с 2:3 (25:19, 21:25, 25:17, 24:26, 6:15) срещу домакините от Словения във втората си среща от турнира в Група 6 от втората седмица на световната надпревара, играна тази вечер в пълната зала "Арена Стожице" в Любляна.

Така "лъвовете" са с 3 победи, 3 загуби и 9 точки в общото временно класиране на основната фаза. Словения пък е с 5 победи, 1 загуба и 12 точки до момента.

Утре (26 юни) и двата тима почиват, докато в събота (27 юни) първо България ще играе с Канада, а след това домакините ще излязат срещу Бразилия. Мачовете са съответно от 17,30 и 21,30 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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