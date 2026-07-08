Волейболните националки загубиха с 0:3 от Сърбия

Стопкадър: Max One

България загуби с 0:3 (16:25, 19:25, 25:27) Сърбия в първи мач от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград българките бяха равностойни на домакините единствено в третия гейм, допускайки общо седмо поражение в тазгодишното издание на надпреварата, пише БТА.

Селекционерът Марчело Абонданца започна със състав: Лора Славчева, Мирослава Паскова, Мерелин Николова, Калина Венева, Борислава Съйкова, Дарина Нанева и либерото Жана Тодорова. На полето от пейката в хода на срещата се появиха Микаела Стоянова, Димана Иванова, Дарина Нанева и Виктория Нинова.

Първата част премина при превъзходство за домакините, които имаха аванс от 7:3 и 15:9, след което се стигна до 25:16.

Втората част премина по-равностойно, но Сърбия дръпна в резултата при 16:13 и направи 2:0 след 25:19.

Последният гейм младият български състав успя да се върне в играта при 22:22, въпреки че изоставаше с 16:20, но сръбкините приключиха мача от третата си възможност при 27:25.

Микаела Стоянова се отличи с 13 точки, а нейната съотборничка Дарина Нанева добави още 9 пункта за водения от италианеца Абонданца състав.

За домакините с 16 точки завърши Аня Зубич.

България има само 2 победи в 9 мача и се намира на 16-то място в класирането със само 5 точки. В следващия си двубой българският отбор ще се изправи срещу Чехия на 10 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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