Волейболните ни национали записаха 6-та победа в Лигата на нациите

Булфото

Мъжкият национален отбор по волейбол на България постигна победа с 3:1 (22:25, 25:14, 25:20, 25:20) над Китай във втория си двубой от третата седмица на Лигата на нациите в Чикаго (САЩ). Успехът бе шести за селекцията, водена от старши треньора Джанлоренцо Бленджини, от началото на турнира и запази шансовете на тима за класиране на финалите в Нинбо (Китай).

Бленджини направи една промяна в стартовия състав в сравнение с първия мач срещу Полша. Денислав Бърдаров започна на мястото на Мартин Атанасов, пише БТА.

Отборът на Китай стартира по-добре срещата и още в първите разигравания взе аванс от 4:1. Българският тим изпитваше затруднения при изпълнението на начален удар, като до 10-ата точка допусна три грешки на този елемент. Азиатците поддържаха преднината си до средата на гейма, водейки с 14:10 и не позволявайки на националите да направят по-дълга серия. Посрещането на българите също не функционираше на познатото ниво.

Симеон Николов реализира ас, а добра работа на блокада и в защита доведе до успешна контраатака на Александър Николов за 13:15. В заключителните разигравания китайският сервис отново затрудни българското посрещане. Ас и успешна контраатака върнаха преднината на съперника на четири точки - 22:18. Блокада срещу Александър Николов донесе първия геймбол за Китай при 24:20. Последваха атака на Аспарух Аспарухов, силен сервис на Симеон Николов и блокада на Илия Петков, които върнаха интригата при 22:24. Китайците успешно завършиха атака от зона 4 и спечелиха първата част с 25:22.

България изпълни задачата срещу Китай и запази шансове за финалите на VNL

18 юли 2026



Мъжкият национален отбор на България постигна задължителна победа с 3:1 (22:25, 25:14, 25:20, 25:20) над Китай във втория си двубой от третата седмица на Лигата на нациите в Чикаго. Успехът е шести за селекцията на Джанлоренцо Бленджини от началото на турнира и запазва реалните ни шансове за класиране на финалите в Нинбо.

Селекционерът Бленджини направи една промяна в стартовия състав в сравнение с първия двубой срещу Полша. Денислав Бърдаров започна на мястото на Мартин Атанасов.



Китай започна по-добре срещата и още в първите разигравания си осигури аванс от 4:1. Българският тим изпитваше затруднения при изпълнението на начален удар, като до десетата точка допусна три грешки на този елемент. Азиатците поддържаха преднината си до средата на гейма, водейки с 14:10 и не позволявайки на националите ни да направят по-дълга серия. Посрещането ни също не функционираше на познатото ниво, а след ас на Ли разликата нарасна на пет точки - 15:10, което принуди Бленджини да поиска прекъсване.

След таймаута Симеон Николов реализира ас, а добра работа на блокада и в защита доведе до успешна контраатака на Александър Николов за 13:15. В заключителните разигравания обаче китайският сервис отново затрудни българското посрещане. Ас и успешна контраатака върнаха преднината на съперника на четири точки - 22:18. Блокада срещу Александър Николов донесе първия геймбол за Китай при 24:20. Последваха атака на Аспарух Аспарухов, силен сервис на Симеон Николов и блокада на Илия Петков, които върнаха интригата при 22:24. Витал Хейнен прекъсна играта, а след това китайците успешно завършиха атака от зона 4 и спечелиха първата част с 25:22.

Съставът на България реагира мигновено след загубения гейм. Националите поведоха с 4:1 след два поредни аса на Александър Николов. Той реализира още една директна точка от сервис, а след това варира изпълненията си и след неразбирателство в китайското поле преднината на българите нарасна до 7:1.

Националите стабилизираха посрещането, което позволи значително по-висока ефективност в първична атака. Последва четвърти ас в гейма за Николов, а след него и успешно нападение от втора линия за 15:9. Капитанът Алекс Грозданов също записа директна точка от сервис за 16:9, а малко по-късно това направи и Илия Петков за 23:12. Аспарух Аспарухов сложи край на гейма с атака от втора линия за категоричното 25:14 и изравняване на резултата.

България изпълни задачата срещу Китай и запази шансове за финалите на VNL

18 юли 2026



Мъжкият национален отбор на България постигна задължителна победа с 3:1 (22:25, 25:14, 25:20, 25:20) над Китай във втория си двубой от третата седмица на Лигата на нациите в Чикаго. Успехът е шести за селекцията на Джанлоренцо Бленджини от началото на турнира и запазва реалните ни шансове за класиране на финалите в Нинбо.

Селекционерът Бленджини направи една промяна в стартовия състав в сравнение с първия двубой срещу Полша. Денислав Бърдаров започна на мястото на Мартин Атанасов.



Китай започна по-добре срещата и още в първите разигравания си осигури аванс от 4:1. Българският тим изпитваше затруднения при изпълнението на начален удар, като до десетата точка допусна три грешки на този елемент. Азиатците поддържаха преднината си до средата на гейма, водейки с 14:10 и не позволявайки на националите ни да направят по-дълга серия. Посрещането ни също не функционираше на познатото ниво, а след ас на Ли разликата нарасна на пет точки - 15:10, което принуди Бленджини да поиска прекъсване.

След таймаута Симеон Николов реализира ас, а добра работа на блокада и в защита доведе до успешна контраатака на Александър Николов за 13:15. В заключителните разигравания обаче китайският сервис отново затрудни българското посрещане. Ас и успешна контраатака върнаха преднината на съперника на четири точки - 22:18. Блокада срещу Александър Николов донесе първия геймбол за Китай при 24:20. Последваха атака на Аспарух Аспарухов, силен сервис на Симеон Николов и блокада на Илия Петков, които върнаха интригата при 22:24. Витал Хейнен прекъсна играта, а след това китайците успешно завършиха атака от зона 4 и спечелиха първата част с 25:22.



България реагира мигновено след загубения гейм. Националите ни поведоха с 4:1 след два поредни аса на Александър Николов. Таймаутът на Китай не промени развоя на събитията. Посрещачът ни реализира още една директна точка от сервис, а след това варира изпълненията си и след неразбирателство в китайското поле преднината ни нарасна първо на 6:1, а след грешка в атака на съперника - и на 7:1.

Отборът ни стабилизира посрещането, което позволи значително по-висока ефективност в първична атака. Последва четвърти ас в гейма за Александър Николов, а след него и успешно нападение от втора линия за 15:9. Капитанът Алекс Грозданов също записа директна точка от сервис за 16:9, а малко по-късно това направи и Илия Петков за 23:12. Аспарух Аспарухов сложи край на гейма с атака от втора линия за категоричното 25:14 и изравняване на резултата.

Инерцията остана на страната на България и в третата част. Националите отново затрудняваха китайското посрещане и поведоха с 4:1. Постепенно тимът на селекционера Витал Хейнен подобри представянето си в защита и контраатака, като обърна до 9:7. Александър Николов допусна две поредни неточности в нападение, но след таймаута на Джанлоренцо Бленджини играта на България отново се стабилизира и резултатът бе обърнат до 13:11.

В средата на гейма Симеон Николов се отличи с точкова блокада за 16:14, а веднага след това реализира и ас за 17:14. Жасмин Величков се появи в игра на мястото на Денислав Бърдаров и още с първото си изпълнение записа директна точка от сервис. България не изпусна инициативата до края, а Симеон Николов сложи точка на спора с мощна атака за 25:20.

Четвъртият гейм започна равностойно. Китай допускаше повече грешки в нападение, а тимът на България поведе с 4:2. След няколко последователни докосвания на мрежата при блокада съперникът обърна до 8:7, а Преслав Петков се появи в игра на мястото на Илия Петков. При 12:10 за Китай Симеон Николов пое инициативата. Разпределителят първо реализира успешна контраатака, след което записа ас за изравняване. При 12:12 Витал Хейнен поиска таймаут, но и това не прекъсна серията на българския национал. Последваха нов силен сервис, грешка на китайците и блокада на Преслав Петков за 14:12. Натискът от начален удар продължи да носи точки - Денислав Бърдаров реализира мощна атака, а след това и точкова блокада за 16:12.

До края България не позволи на съперника да се върне в мача. След атака по диагонала на Александър Николов националите ни затвориха двубоя при 25:20 и заслужено се поздравиха с крайния успех.

Така българският отбор записа шестата си победа от началото на Лигата на нациите и продължава битката за място сред най-добрите осем отбора, които ще участват във финалния турнир в Нинбо. Към момента националите са с актив от 6 победи, 4 загуби и 17 точки, който ги изкачи на осма позиция във временното класиране преди двубоя между Бразилия и САЩ.

Българити впечатлиха с представянето си на начален удар, реализирайки 11 аса при 18 грешки. Най-резултатен бе Александър Николов с 28 точки (64% успеваемост в атака, 4 аса и 1 блокада), а Денислав Бърдаров добави 15 точки при 62% ефективност в нападение.

Следващият двубой на България е срещу домакина на този турнир САЩ на 19 юли от 04:00 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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