Волейболният отбор на ОУ „Добри Чинтулов“ поема към световния спортен подиум в Китай – DS Home Варна подкрепя младите таланти

Волейболистките на ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна започват едно от най-вълнуващите предизвикателства в своята спортна история. Младите състезателки заминаха за Китай, за да представят България на Световните ученически игри – престижна надпревара, която събира тимове от всички континенти и дава шанс на талантите да се срещнат с най-добрите в света.

Пътуването, което преминава през няколко държави и континента, е само първа част от приключението. Дестинацията е град Шанглуо, след дълъг маршрут през Истанбул, Пекин и Сиан. За отбора това не е пречка, а още един етап от пътя към мечтаните мачове.

Група D: сериозни съперници и амбициозни цели

По силата на жребия варненските момичета попадат в група D, където ще се изправят срещу Уганда, Иран, Индия и Чили. Треньорският щаб е категоричен — целта е класиране напред и достойно представяне във фазата на елиминациите. Отборът работи усилено през последните месеци и заминава с увереност, изграденa с тренировки и дисциплина.

Подкрепата на DS Home Варна – пример за силна връзка с общността

Участието на варненските волейболистки става възможно и благодарение на активната подкрепа на DS Home Варна, които поемат част от разходите по пътуването и подготовката. Компанията е известна със своята ангажираност към местни каузи, спортни инициативи и младежки проекти.

„ Вярваме в смисъла да помагаме на младите хора да постигат мечтите си. Този отбор е доказателство, че упоритостта и трудът дават резултат. Пожелаваме им успех и ги очакваме с гордост обратно във Варна“, коментира Мартин Димов, управител на DS Home Варна.

Повече от турнир — урок по характер и бъдещи върхове

За момичетата от „Добри Чинтулов“ това участие е не просто международен форум, а възможност да покажат на какво са способни. Да защитиш България на световна сцена изисква не само техника, но и смелост, отговорност и дух — качества, които младите спортистки демонстрират ежедневно.

DS Home Варна продължава да подкрепя инициативи, които развиват потенциала на децата и младежите в региона. А сега вниманието е насочено към Китай, където варненските волейболистки ще излязат пред световната публика.

Успех на отбора! Варна и България вярват във вас.



