Волгин иска България да изхвърли посланика на Германия

Кадър Фб

Евродепутатът Петър Волгин от Възраждане иска посланичката на Германия да бъде изхвърлена от България, защото направи обръщение, с което обясни очевидния факт, че Путин е този, който винаги е отказвал да спре войната.

Ето какво пише Волгин:

Ще повярвам, че в българската външна политика наистина има истинска промяна, когато такива нахални посланички като германката Ирене Планк бъдат изхвърлени от страната ни. Седнала, моля ви се, да обяснява как България трябвало да подкрепя Украйна. Подобни бълнувания госпожата да си ги държи за себе си, а не да ги пробутва на страната, с чието гостоприемство злоупотребява. След мадам Олеся тази фрау се очертава следващата носителка на приза "най-нахален посланик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!