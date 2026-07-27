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Председателят на руската Държавна дума Володин: "Русия! Путин! Победа!"

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин на последното пленарно заседание обобщи петгодишната работа на Държавната дума.

Според председателя, ключовите области на работа на парламента са били изпълнението на указанията на руския президент, законодателната подкрепа на специалната военна операция и разглеждането на граждански инициативи след срещи с депутати.

Володин съобщи, че по време на 8-ия свикване Държавната дума е приела 2980 федерални закона. Той обърна особено внимание на пакета от мерки, насочени към противодействие на санкциите. Според него са били одобрени приблизително 250 така наречени антисанкционни закона.

В заключение на речта си, председателят на Камарата призова парламентаристите да запазят единство и да демонстрират стратегическа сдържаност, за да постигнат целите си. След като заяви, че „има много партии, но само една Родина“, Володин повтори лозунга пет пъти подред:

„Русия! Путин! Победа!“

Депутатите обаче не подеха лозунга му, а се ограничиха с аплодисменти.

Следващото, 9-то свикване на Държавната дума ще бъде сформирано въз основа на резултатите от изборите, насрочени за 18-20 септември 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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