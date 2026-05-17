Снимка: Булфото

Волтова дъга една не уби рибар в Монтана. 22-годишният мъж от село Долно Белотинци е настанен за лечение в болницата с 50 процента изгаряния, предава БНР.

Инцидентът е станал вчера около 16:30 ч. Младият мъж ловил риба на река Огоста в близост до бившия полигон на ОСО в квартал "Огоста".

Рибарят докоснал с карбоновия си телескоп контактната електрическа мрежа на БДЖ, вследствие на което се е образувала волтова дъга.

През тялото на лицето на мъжа е преминал електрически ток с високо напрежение, което му е причинило около 50% изгаряния.

Пострадалият е настанен за лечение в болницата в Монтана. Разпитани са очевидци на инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство.

В тази част на река Огоста, която преминава през града, е разрешен уловът на пъстърва.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!