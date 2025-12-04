Вотът на недоверие е на тема икономическа политика, внасят го утре

Снимка: Булфото

Вотът на недоверие е на тема икономическата политика на правителството. Това стана ясно от думите на съпредседателя на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов, предава БГНЕС.

„Темата е икономическата политика на правителството, тъй като чрез нея то изкара толкова много хора на протест. Бюджетът беше само последната капка на грешно провежданата икономическа политика срещу бизнеса, срещу средната класа, срещу икономическото развитие, срещу ограничаването на административната тежест и всички неща в тази сфера“, обясни Божанов и бе категоричен, че икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков отбеляза, че „тази наглост, която виждаме през последната една година, се видя и днес в залата и от сегашния министър на вътрешните работи Даниел Митов, и от предишния – Калин Стоянов“. „Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 хиляди човека шествие – значи за това заслугата е на полицията. Протестът беше мирен, след протеста имаше провокатори – всички хора го видяха и няма как да бъде променена тази картина“, каза той.

И тъй като от ПП-ДБ виждат, че няма нито капка на смирение и нито капка на усещане, че МВР и правителството дължат на хората извинение за това, което се случи, че дължат отговори за това, което се случва в момента в съдебна зала с тези младежи, които са задържани и изобщо не е ясно защо са там, а други са пуснати, още утре ще внесат вот на недоверие към това правителство с искане за неговата оставка.

Относно припомнянето от страна на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, че с ПП-ДБ правиха заедно промените в Конституцията по време на сглобката и подписите на лидерите на ГЕРБ-СДС, ДПС и ПП-ДБ стоят заедно в редица законопроекти и че не могат да избягат от миналото си, съпредседателят на ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви, че не знае защо го занимават „с този лунатик“.

"Аз видях вчера страха в неговите очи. Нещо сходно имаше по време на т.нар. сглобка, когато трябваше да се променя Конституцията. Видях, че днес е размахал някакви подписи и си спомням много добре – тъй като нашата политика винаги е била, на ПП-ДБ, да подпомагаме Украйна, внесох предложение бронетранспортьори да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони“, каза депутатът. По думите му Пеевски, тъй като много искаше да се освобождава от „Магнитски“, е молил да се подпише в този законопроект и по тази причина подписът му е там.

„Пеевски искаше да излезе от „Магнитски“ и поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме се борили с руската пропаганда. Винаги по отношение на Украйна и помощта за Украйна сме били на една страница. Този, който се врътка според това кое му е изгодно, според това дали иска да влиза в „Магнитски“, да излиза от „Магнитски“, дали е евроатлантик, дали не е евроатлантик, този квантов човек, този квантов лунатик, е Делян Пеевски“, добави Мирчев и допълни, че нямат притеснение младите от Gen Z да разберат за всички тези брачни обреди.

Мирчев отхвърли обвиненията на Пеевски и бе категоричен, че на протеста нямаше никакви призиви срещу една или друга етническа група. „Хората за това протестират, защото това виждат, че е нелегитимно упражняване на власт и е куха отдолу“, каза още той.

