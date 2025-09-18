Вотът на недоверие към кабинета не мина

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Пропадна и петия опит на опозицията да бутне кабинета. Поредният вот на недоверие, който този път бе на тема „Правосъдие и Вътрешен ред“, отново не мина в Народното събрание.

От гласувалите 234 народни представители „против“ гласуваха 131, „за“ - 101, а „въздържали се“ нямаше.

Вносители на вота бяха „Продължаваме промяната – Демократична България“, МЕЧ и АПС.

„Възраждане“ и „Величие“ също гласуваха „за“ сваляне на правителството, но това не бе достатъчно.

С подкрепата на „ДПС – Ново начало“ кабинетът оцеля.

