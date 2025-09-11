Вой на сирени в цяла Германия

Пиксабей

Вой на сирени и специфичен звън на телефони отекна днес в цяла Германия по време на тест на националната система за предупреждение, информира ДПА, цитирана от БТА.

Целта на теста, провеждащ се ежегодно, е да се провери дали цялото население може да бъде ефективно предупредено в случай на мащабна извънредна ситуация.

Сигналите за предупреждение, които започнаха да звучат от 11:00 ч., бяха достатъчно силни, за да алармират хората. Жителите получиха и съобщение на телефоните си, съпроводено с аудио сигнал. Сигналът за отмяна на тревогата беше насрочен за 11:45 ч.

Тазгодишният тест се чуваше по-добре от тези през предишните години, тъй като властите продължават да модернизират сирените и да инсталират нови, отбелязва ДПА.

Според репортер на агенцията сирените звучаха силно в квартал Вединг в Берлин, тъй като днес за първи път от десетилетия насам сирените се включиха и в цялата столица.

След края на Студената война сирените бяха демонтирани на много места в Германия, или пък властите просто спряха да ги поддържат поради широко разпространеното убеждение, че вече не са необходими.

Но опустошителните наводнения в долината Аар в Германия през 2021 г. и руската инвазия в Украйна доведоха до промяна в нагласите и властите започнаха да укрепват системите за гражданска защита в Германия.

Неотдавнашното нахлуване на предполагаеми руски военни дронове във въздушното пространство на съседна Полша е един от случаите, в които може да е необходима система, за да бъде предупредено населението.

