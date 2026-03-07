Вой на сирени за въздушна тревога и взривове в Йерусалим
12:21
Пиксабей
Взривове отекнаха тази сутрин в Йерусалим, след като в града зазвучаха сирени за въздушна тревога, съобщиха журналисти на Франс прес на място.
В небето над Йерусалим се чуха най-малко три експлозии. За последното денонощие в Йерусалим бе обявена въздушна тревога най-малко шест пъти, предава БТА.
Редактор "Екип на Петел",
