Вой на сирени за въздушна тревога и взривове в Йерусалим

07.03.2026 / 12:21 0

Пиксабей

Взривове отекнаха тази сутрин в Йерусалим, след като в града зазвучаха сирени за въздушна тревога, съобщиха журналисти на Франс прес на място.

В небето над Йерусалим се чуха най-малко три експлозии. За последното денонощие в Йерусалим бе обявена въздушна тревога най-малко шест пъти, предава БТА.

