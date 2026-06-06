Вой на сирени за въздушна тревога огласи Бахрейн

Пиксабей

Въздушна тревога бе обявена в Бахрейн в ранните часове на днешния ден, съобщи местното Министерство на вътрешните работи, след като по-рано Кувейт стана мишена на комбинирана атака с ракети и дронове след американски удари по Иран, съобщиха агенциите.

"Задействани са сирените за въздушна тревога. Гражданите се приканват да запазят спокойствие и да се скрият на най-близкото безопасно място", написа в Екс вътрешното ведомство, предава БТА.

По-рано Генералният щаб на Кувейт съобщи, че противовъздушната отбрана се е задействала за отблъскване на комбинирана атака с ракети и дронове.

Преди това Централното военно командване на САЩ обяви, че е свалило четири ирански дрона, изстреляни по посока на Ормузкия проток, и че е ударило крайбрежни радарни станции на Ислямската република поради непосредствена заплаха за корабоплаването.

Иран често отговаря на американски атаки срещу територията си с обстрели на страни от Залива съюзници на САЩ като Кувейт и Обединените арабски емирства, където има разположени военни бази на Вашингтон.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!