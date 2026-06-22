"Войната е единствено решение": В Северна Македония разпространяват фейкове, че "Възраждане" иска България да ги нападне
pressingtv.mk
Няма публични данни или официални изявления, в които лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов да заявява, че „войната е единственото решение“ за Северна Македония.
Тези твърдения обаче се разпространяват в сайтове в Северна Македония.
Ето какво пише pressingtv.mk:
"Българската парламентарна партия „Възраждане“ настоява премиерът Радев да блокира всички пари от ЕС за Македония.
Това е партията на Костадин Костадинов, който е известен антимакедонец и който мрази всичко македонско.
Тази партия дори твърди, че „войната е единственото решение“."
Редактор "Екип на Петел",
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