"Войната е единствено решение": В Северна Македония разпространяват фейкове, че "Възраждане" иска България да ги нападне

pressingtv.mk

Няма публични данни или официални изявления, в които лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов да заявява, че „войната е единственото решение“ за Северна Македония.

Тези твърдения обаче се разпространяват в сайтове в Северна Македония.

Ето какво пише pressingtv.mk:

"Българската парламентарна партия „Възраждане“ настоява премиерът Радев да блокира всички пари от ЕС за Македония.

Това е партията на Костадин Костадинов, който е известен антимакедонец и който мрази всичко македонско.

Тази партия дори твърди, че „войната е единственото решение“."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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