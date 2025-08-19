Войната на пътя: Трима загинали и 24 ранени при катастрофи през последното денонощие

Пиксабей

Трима души са загинали, а 24 са ранени при 20 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 436 катастрофи с 29 загинали и 585 ранени, предаде БТА.

От началото на годината са регистрирани 4218 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 266 души, а пострадалите са 5306.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!