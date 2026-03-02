Войната около Иран се прехвърля в Ливан, Израел удари Бейрут и издаде заповед за евакуация

кадър: Гугъл мапс

Израелските сили нанесоха удари по Ливан, включително по столицата Бейрут в понеделник, след като Хизбула изстреля ракети и дронове срещу Израел в отговор на убийството на иранския върховен лидер Хаменей. Журналист на АФП чу няколко силни експлозии в Бейрут рано сутринта.

Израелската армия заяви, че е „прецизно ударила" висши членове на Хизбула в района на Бейрут и в юга на страната, и издаде масово предупреждение за евакуация до жителите на около 50 града и села. „За вашата безопасност незабавно напуснете домовете си и се отдалечете на поне 1000 метра от селото си към открити площи", заяви говорителката на армията. Жители на южен Ливан избягаха с коли, някои с матраци на покрива. В Сидон журналист на АФП видя огромни колони от автомобили с бягащи семейства, предаде БГНЕС.

Ливанското правителство реагира остро. Министър-председателят Наваф Салам нарече ракетния огън „безотговорен", заявявайки, че действията на Хизбула „застрашават сигурността на Ливан и дават на Израел претексти." Президентът Жозеф Аун осъди израелските удари, но предупреди срещу действия, превръщащи Ливан в арена на регионални „войни, несвързани с нас." Салам свика извънредно заседание и се закле да „спре извършителите."

Това е първата атака на Хизбула срещу Израел от ноемврийското примирие от 2024 г. Военният началник Еял Замир заяви, че „Хизбула носи пълна отговорност за всяка ескалация." Ливанските власти бяха многократно заявявали, че не желаят страната да бъде въвлечена в регионалния конфликт, избухнал след масираната американско-израелска атака срещу Иран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!