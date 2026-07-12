Войната по пътищата: Над 200 жертви за седем месеца. Тираджии: Аз съм шофьор на камион. Не съм убиец

Кадри Bulgaria On Air

За първите седем месеца жертвите на пътя в България са над 200. Експерти поискаха от държавата да вземе адекватни мерки спрямо състоянието на пътищата у нас, предава Bulgaria On Air.

Последният инцидент е от събота вечерта, когато след сблъсък на автомобил с камион край Дупница двама души загинаха, а трима бяха ранени.

Кола с пернишка регистрация се е врязала с висока скорост в спрял край пътя тежкотоварен камион. Заради критичното състояние на 19-годишно момиче, което е сред пострадалите, се е наложило спешно транспортиране с въздушна линейка до болница "Св. Анна" в столицата.

Започнаха проверки на камионите по пътищата

Това е третата тежка катастрофа през последните дни. След пътнотранспортните произшествия на АМ "Тракия", МВР стартира проверки на камионите и засилва контрола върху тежкотоварния трафик.

"Масово имаме тежкотоварни автомобили със счупен преден прозорец, имаме автомобили, на които им липсват крепежните елементи, имаме автомобили, които са с износени гуми. Масово е", заяви инспектор Иво Биков.

Една от проверките е засякла фрапантно нарушение в движещ се ТИР – влекач без грайфер и с разкъсана гума. Превозното средство е спряно от движение. То е с украинска регистрация и е било управлявано от 46-годишен мъж.

Експерти виждат проблем в асфалта и съмнителните съвпадения

От Института за пътна безопасност (ИПБ) обръщат внимание на качеството на пътя. Те призовават за незабавна проверка на участъка, където се случиха инцидентите от последните дни.

"И двете катастрофи са с гондоли, и двете гондоли са празни, и при двете катастрофи има сведения от шофьорите, че гумите са гръмнали. Прекалено много съвпадения, които не ги превръщат в нетипична катастрофа, а се превръщат в една типична катастрофа. За да се случват на този участък, по този начин два пъти едни и същи по вид моторни превозни средства да напускат платното – има може би проблем с асфалта, с неравности, с температурата, с гумите", коментира председателят на ИПБ инж. Богдан Милчев.

Пътните полицаи ще продължат да проверяват тежкотоварните автомобили и в следващите дни.

В социалните мрежи шофьорите на камиони си поставиха профилни снимки с послание: "Аз съм шофьор на камион. Не съм убиец".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!