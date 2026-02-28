Войната се разгаря: Хотел на Палм Джумейра в Дубай е ударен от ракета

Кадър Х

Според съобщенията, хотел „Феърмонт“ на Палм Джумейра в Дубай е бил ударен от ракета. Експлозии разтърсиха Абу Даби и градове в Персийския залив, след като Иран предприе ответни ракетни удари след съвместната атака на САЩ и Израел срещу Техеран по-рано днес. Системи за противовъздушна отбрана бяха активирани в няколко страни, тъй като ракети бяха насочени към обекти, свързани с американските сили, а отломки паднаха в жилищни райони, предаде Експрес.

ОАЕ потвърдиха, че един цивилен е убит в Абу Даби, докато Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия също съобщиха за прихващания. Израел беше ударен от множество вълни от входящ огън, като сирените звучат в цялата страна. Видеоклип, публикуван в социалните медии, показва и туристи в Дубай, бягащи от зоната край басейна, докато две прихванати ракети оставят стълбове дим в небето над града. Клипът е заснел хора, които викат в шок, докато системите за противовъздушна отбрана се включват над главите им, предаде Експрес.

It’s debris/shrapnel that fell on Fairmont Hotel, in Palm Jumeirah Dubai. https://t.co/h9DmCypiun pic.twitter.com/H0D0FLbDbd — Arya - آریا (@AryJeay) February 28, 2026

