Войната в Близкия изток навлиза в следваща фаза на фона на нови удари в Иран и Ливан

Нови удари разтърсиха Иран и Ливан, след като Израел обеща да премине към нова фаза във войната в Близкия изток, която бързо се разрасна в целия регион и отвъд него.

Кадри на AFPTV от южните предградия на Бейрут показаха разрушени сгради и изгорели автомобили след тежки израелски бомбардировки през нощта, като десетки хиляди хора бягаха от разрухата, предаде БГНЕС.

Войната, която вече навлиза в седмия си ден, въвлече световните сили, обърка енергийния и транспортния сектор в света и доведе до хаос дори в обикновено мирните райони на нестабилния регион.

Мощни експлозии разтърсиха небето над иранската столица Техеран тази сутрин, като Израел заяви, че нанася удари по „инфраструктурата на режима“ в града.

Според мониторинговата група Netblocks интернет покритието е около 1%, което ограничава информацията за въздействието на войната върху обикновените иранци.

В Техеран войната е опразнила улиците, които обикновено са препълнени с трафик, но жителите казаха, че силите за сигурност държат населението под строг контрол.

Мощната Ислямска революционна гвардия „е затворила почти всички главни улици с въоръжен персонал и тежки картечници, за да плаши хората. В техните очи истинският враг са хората, а не американците. Техните екстремисти казват, че първо трябва да се справиш с врага у дома“, заяви 30-годишен жител на Техеран.

Днешните удари срещу Техеран последваха предупреждения от Израел и САЩ, че те засилват атаките си, започнати на 28 февруари с бомбардировка, при която загина върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

„Сега преминаваме към следващата фаза на операцията. Предстоят ни още изненади, които не възнамерявам да разкривам“, каза в телевизионно изявление израелският военен шеф генерал-лейтенант Еял Замир.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет също обяви, че „огневата мощ над Иран и Техеран ще се увеличи драстично“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в момента изпращането на сухопътни войски в Иран би било „загуба на време“, но настоя, че „трябва да се включи“ в избора на следващия лидер на Иран.

Според иранското министерство на здравеопазването, ударите на САЩ и Израел срещу страната са убили 926 души.

От началото на войната Иран е предприел атаки с ракети и дронове срещу Израел и Персийския залив. В Израел са загинали най-малко 10 души, според първите данни на спасителните служби.

Американската армия съобщи за смъртта на шестима свои военнослужещи от началото на войната на 28 февруари.

