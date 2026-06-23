Войните и климатичните бедствия оставят 100 милиона деца извън училище

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Броят на децата и юношите, чието образование е прекъснато заради конфликти и климатични сътресения, надхвърли 250 милиона, като близо 100 милиона от тях изобщо не ходят на училище, показва доклад на ООН, цитиран от "Нова телевизия".

"Броят на децата, засегнати от кризи, се е увеличил с 21 милиона само за 18 месеца и достига приблизително 258 милиона в световен мащаб“, се казва в изследването на Education Cannot Wait, фонда на ООН за образование в кризисни зони.

Докладът обхваща деца и юноши в училищна възраст, чието образование е нарушено от конфликти, разселване, климатични бедствия и продължителни социално-икономически кризи.

Според данните 93 милиона деца изобщо не посещават училище. Близо 60% от общо 258 милиона засегнати живеят само в девет държави: Афганистан, Бангладеш, Демократична република Конго, Етиопия, Мианмар, Нигерия, Пакистан, Судан и Йемен.

Конфликтите и насилието са основните причини децата да отпадат от училище, сочи докладът. "Доказателствата са ясни: конфликтите и климатичните промени заличават трудно постигнатия напредък в образованието“, заяви Майса Джалбут, директор на Education Cannot Wait.

"Тези данни ни показват къде нуждите са най-големи и къде инвестициите могат да имат най-силен ефект. Сега е моментът да инвестираме в бъдещето на децата, засегнати от кризи“, добави тя.

Редактор "Екип на Петел",

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